В Лямбире в результате пожара погиб мужчина

В Лямбире произошел пожар, во время которого погиб мужчина.

Утром 15 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Садовой. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит частный жилой дом №5.

Известно, что в доме проживали мать и сын. Женщине помогли выбраться из горящей постройки соседи. Спасти мужчину не удалось.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Темниковском районе в результате пожара погиб мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru