В Кадошкинском районе в ДТП пострадала 55-летняя женщина

В Кадошкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 55-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 15 сентября на 36-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 25-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль марки «Рено-Сандеро».

Пострадала 55-летняя пассажирка «Рено». Женщине было назначено амбулаторное лечение.

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Источник: гибдд.рф