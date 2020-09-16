В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали несколько пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали трех пьяных автомобилистов.

Ранним утром 15 сентября в Саранске сотрудниками ДПС на Лямбирском шоссе был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21150, за рулем которого находился 33-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в селе Атюрьево сотрудники ГИБДД на улице Ленина остановили автомобиль марки ГАЗ под управлением пьяного 59-летнего гражданина.

Поздним вечером 15 сентября на 20-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», сотрудники ДПС остановили автомобиль марки «Ока», которым управлял пьяный 53-летний мужчина.

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Источник: гибдд.рф