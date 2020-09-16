В Зубовой Поляне горели жилой дом и надворная постройка

В Зубовой Поляне произошло возгорание жилого дома и надворной постройки.
Поздним вечером 15 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Рабочей. По указанному адресу горели жилой дом и надворная постройка.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя уничтожило надворную постройку и кровлю жилого дома на общей площади, составляющей 112 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru