В Саранске годовалый ребенок упал с балкона

В Саранске ребенок упал с балкона многоэтажного дома.

Указанный инцидент произошел днём 15 сентября на улице Фурманова. С балкона квартиры, расположенной на шестом этаже жилого дома, упал годовалый мальчик. Пострадавший получил многочисленные телесные повреждения. Ребенок был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По предварительной информации, мальчик находился в квартире вместе со своими родителями.

Следственный отдел по Ленинскому району Саранска СУ СК РФ по Мордовии организовал доследственную проверку по факту случившегося.

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Источник: mordovia.sledcom.ru