В Чамзинском районе сгорела заброшенная постройка

В Чамзинском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Вечером 15 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Алексеевка. На территории дачного массива загорелась заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 6 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась заброшенная постройка.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru