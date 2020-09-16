Бывший глава Теньгушевского района пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего главы одного из районов республики, который обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в декабре 2017 года обвиняемый, занимая должность главы администрации Теньгушевского района, похитил бюджетные денежные средства, выделенные на строительство (приобретение) жилых помещений в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда. Согласно муниципальному контракту, у местной жительницы был приобретен жилой дом за 3,6 млн рублей, при этом его стоимость была завышена на 1,045 млн рублей. Продавец дома после получения денежных средств разницу в виде завышенной стоимости перечислила на счет, указанный обвиняемым. Бывший глава района распорядился деньгами по своему усмотрению.

Судом был наложен арест на земельный участок, квартиру и автомобиль обвиняемого.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении бывшего руководителя района находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru