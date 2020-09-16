В Ичалковском районе горел комбайн

В Ичалковском районе произошло возгорание комбайна.
Указанное происшествие произошло днём 15 сентября на выезде из населенного пункта Атаманка. В поле загорелся комбайн.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Пламя повредило комбайн на площади 2 кв. м.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru