В Ичалковском районе горел комбайн

В Ичалковском районе произошло возгорание комбайна.

Указанное происшествие произошло днём 15 сентября на выезде из населенного пункта Атаманка. В поле загорелся комбайн.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило комбайн на площади 2 кв. м.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru