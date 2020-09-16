Житель Ромодановского района, избивший знакомого, пойдет под суд

В Ромодановском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который избил своего знакомого.

Некоторое время назад 34-летний житель указанного района на улице встретил своего 56-летнего знакомого, который ранее забрал у него сим-карту и не возвращал обратно. Из-за упоминания этого факта между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта ударил оппонента по голове не менее одного раза.

На следующий день самочувствие 56-летнего мужчины ухудшилось, по причине чего он обратился в больницу. Медики диагностировали у гражданина закрытую черепно-мозговую травму.

В отношении 34-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Ранее гражданин уже был судим.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф