В Ромодановском районе загорелся сарай

В Ромодановском районе пожарные ликвидировали возгорание сарая.

Утром 15 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Мохорсовхоз. Возле дома №5, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелся сарай. Пламя повредило постройку на площади 3 кв. м.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru