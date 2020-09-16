Жителя Саранска осудили за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в начале прошлого года 69-летний житель Саранска приобрел у неустановленного лица пистолет, более 400 патронов различного калибра и порох.

Огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество мужчина стал незаконно хранить у себя в квартире, расположенной по адресу – улица Попова.

Решением суда в отношении 69-летнего горожанина была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы.

Также читайте о том, что житель Ромодановского района, избивший знакомого, пойдет под суд.

Источник: 13.мвд.рф