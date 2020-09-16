Неизвестный мошенник ограбил 31-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 31-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился сотрудником банка.

На прошлой неделе 31-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета горожанки. Под предлогом проведения операции по предотвращению преступного посягательства незнакомец попросил женщину продиктовать ему реквизиты её банковской карты и код, полученный в смс-сообщении. Пострадавшая сообщила якобы работнику банка необходимые сведения, после чего с её счета были списаны денежные средства в сумме 330 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф