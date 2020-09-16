Несколько жителей Саратова подозреваются в краже одежды из торговых центров Саранска

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех жителей Саратова, подозреваемых в краже одежды из торговых центров Саранска.

Два парня и девушка, проживающие в Саратове, недавно приехали в Саранск для совершения краж. В спортивных магазинах, работающих на базе крупного торгового центра, подозреваемые, срывая устройства, установленные для выявления фактов кражи продукции, похитили несколько футболок, шорты, носки, брюки и джемпер.

Жители Саратова были задержаны в Пензе. В настоящее время подозреваемые находятся в Мордовии. Возраст данных граждан составляет 16, 19 и 26 лет.

Подозреваемые были привлечены к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф