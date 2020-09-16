Жителя Лямбирского района осудили за разбойное нападение

В Лямбирском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в начале мая нынешнего года у 30-летнего жителя села Большая Елховка гостил его 38-летний знакомый. Мужчины распивали спиртные напитки. Во время застолья у гостя выпал из кармана пакет с крупной суммой денег. Заметив это, хозяин дома попросил в долг 3 тыс. рублей. Гость сообщил, что не может распоряжаться деньгами, поскольку они принадлежат предприятию, на котором он работает водителем-экспедитором. Также мужчина пояснил, что в ближайшие часы он должен отдать денежные средства. Спустя некоторое время хозяин дома, подойдя к знакомому со спины, ударил его кулаком по голове, вследствие чего последний упал на пол. Затем преступник ещё несколько раз ударил пострадавшего. Гость потерял сознание. Злоумышленник забрал у пострадавшего пакет, в котором находились денежные средства в сумме 57 тыс. рублей. Когда знакомый пришел в себя, преступник рассказал ему, что в дом внезапно зашли два незнакомца, которые избили его до беспамятства и забрали деньги. Затем хозяин дома попросил гостя удалиться.

Пострадавший, не поверив словам знакомого, обратился в полицию.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф