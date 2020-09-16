Сотрудники МЧС провели профилактическую работу в Темниковском и Теньгушевском районах

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии совместно с профилактической группой, а также инспекторами ГИМС провели мероприятия по пожарной безопасности.

Совместно с инспектором ГИМС был проведен открытый урок с учениками восьмого класса. В ходе беседы были доведены основные правила пожарной безопасности, а также действия в случае возникновения и обнаружения пожара.

Профилактической группой Темниковского района была проведена беседа-инструктаж с настоятелями церквей, храмов.

Также сотрудники МЧС провели подворный обход в селе Теньгушево. В ходе данного мероприятия было посещено 35 домовладений, 44 человека были проинструктированы.

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Источник: 13.mchs.gov.ru