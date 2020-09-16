В Саранске прошла акция «За безопасность на дороге»

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями общественности на дорогах Саранска провели акцию «За безопасность на дороге».

В ходе проведения указанного мероприятия на самых оживленных участках дорог города инспекторы ГИБДД проводили беседы с автовладельцами по предупреждению нарушений, чаще всего допускаемых водителями.

К проведению акции присоединились представители сети автомоек «Н2О», которые подготовили специальные подарки, необходимые каждому автолюбителю. Участники акции могут бесплатно помыть свой автомобиль, юным пассажирам были вручены яркие раскраски по безопасности дорожного движения.

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Источник: гибдд.рф