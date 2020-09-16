В Саранске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Юный пешеход»

В Саранске 14 сентября сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Юный пешеход».

За один день проведения указанного мероприятия инспекторами ГИБДД было выявлено порядка 20 нарушителей, среди которых как граждане, которые пересекали проезжую часть вне зоны действия переходов, так и водители, не предоставившие преимущество в движении пешеходам.

Каждому пешеходу представители общественной организации «Отряд правопорядка» вручали памятку, в которой содержится необходимая информация по безопасности дорожного движения.

Также читайте о том, что в Саранске прошла акция «За безопасность на дороге».

Источник: гибдд.рф