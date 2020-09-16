В Ковылкино столкнулись две иномарки

В Ковылкино произошло ДТП с участием двух иномарок.

Указанное происшествие произошло утром 15 сентября недалеко от дома №68, расположенного по адресу – улица Пролетарская. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Ниссан-Ноут», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Ниссан-Альмера», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

В результате данного происшествия никто не пострадал.

Транспортные средства получили серьезные повреждения.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm