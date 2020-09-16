В Мордовии вырос уровень преступности

В Мордовии было зафиксировано увеличение уровня преступности.

В период с января по август нынешнего года на территории республики было зарегистрировано 5795 преступлений. Данный показатель на 5,2% превышает тот уровень преступности, который был зафиксирован за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в районах Саранска (Ленинский – 1244, Октябрьский – 963, Пролетарский – 693), а также в Рузаевском районе (551).

Меньше всего преступлений было зарегистрировано в Большеигнатовском (30), Теньгушевском (38) и Кадошкинском районах (39).

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Источник: epp.genproc.gov.ru