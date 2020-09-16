В одном из ресторанов Саранска произошла драка

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей, которые устроили драку в ресторане.

На минувших выходных во вневедомственную охрану республиканского управления Росгвардии в ночное время суток поступил сигнал о срабатывании кнопки экстренного вызова в ресторане, расположенном в центральной части Саранска.

К месту срабатывания тревожной сигнализации была немедленно направлена дежурная группа задержания. В фойе ресторана сотрудники застали конфликт между группой посетителей. Прибывшим правоохранителям администратор заведения рассказал, что посетители во время драки повредили входную дверь. Участники потасовки отказались возмещать причиненный ущерб.

За повреждение имущества были задержаны два жителя Саранска 24- и 26-летнего возраста.

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Источник: 13.rosgvard.ru