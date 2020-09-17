Жительница Лямбирского района подозревается в мошенничестве

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Лямбирского района, которая подозревается в мошенничестве.

Было установлено, что безработная жительница села Протасово Лямбирского района 1998 года рождения, предоставив заведомо ложные сведения о своем трудоустройстве и размере заработной платы, оформила в одном из финансовых учреждений Саранска кредит на сумму 9,2 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф