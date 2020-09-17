Жителя Саранска осудили за избиение незнакомца

В Саранске суд вынес приговор в отношении 35-летнего мужчины, который жестоко избил незнакомца.

Преступление было совершено 16 февраля нынешнего года. В одном из магазинов города 35-летний мужчина поссорился с ранее незнакомым ему 32-летним гражданином. В ходе конфликта старший участник ссоры взял с прилавка разводной ключ и несколько раз ударил им оппонента по голове.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости и рану головы.

Свою вину 35-летний гражданин отрицал, заявляя, что его действия во время ссоры представляли собой самооборону.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф