Полицейские изъяли синтетические наркотики у безработного жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у безработного местного жителя.
В лесном массиве, расположенном по адресу – улица Победы, стражами порядка был задержан безработный горожанин 1986 года рождения, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,28 г.
Житель Саранска заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.
В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф