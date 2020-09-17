В Ковылкинском районе студент колледжа подозревается в краже велосипеда

В Ковылкинском районе сотрудники правоохранительных органов задержали студента местного колледжа, который подозревается в краже велосипеда.

Студент колледжа, расположенного в указанном районе, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, возле торгового центра заметил велосипед, который не был пристегнут замком. Молодой человек похитил двухколесное транспортное средство. После поездки на украденном велосипеде парень оставил его в кустах возле общежития, в котором проживает.

Молодой человек не смог объяснить мотивы совершения преступления.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф