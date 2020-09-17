Житель Мордовии, до смерти избивший мужчину, был приговорен к лишению свободы

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя села Атемар, который до смерти избил мужчину.

В начале апреля нынешнего года гражданская жена 32-летнего жителя Саранска гостила у своей подруги. В это время последней позвонил её 35-летний бывший сожитель, проживающий в селе Атемар. Между собеседниками вспыхнула ссора. Гостья решила защитить подругу от словесных нападок бывшего гражданского мужа, вступив в беседу со звонившим. Женщина попросила мужчину больше не звонить. Последний ответил на это оскорблениями. Женщина рассказала о случившемся своему 32-летнему сожителю. Мужчина позвонил обидчику гражданской жены и стал выяснять с ним отношения. Общение закончилась тем, что житель Атемара приехал домой к своему собеседнику. Гость жестоко избил хозяина жилья. После этого преступник покинул жилье.

От полученных в результате избиения телесных повреждений 32-летний пострадавший скончался.

Решением суда в отношении жителя Атемара была избрана мера наказания в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф