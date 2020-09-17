В Зубовой Поляне 22-летний парень подозревается в краже

В Зубовой Поляне сотрудниками правоохранительных органов был задержан безработный местный житель, который подозревается в краже.

Некоторое время назад 22-летний безработный житель указанного населенного пункта, зная, что в одном из дачных домов нет жильцов, проник на придомовую территорию, после чего, взломав дверной замок, зашел в сарай и похитил оттуда мотоцикл марки ИЖ. Кроме того, парень похитил имущество из дома.

Украденное транспортное средство молодой человек сдал в пункт приема металла.

Житель Зубовой Поляны был привлечен к уголовной ответственности.

Также читайте о том, что житель Мордовии, до смерти избивший мужчину, был приговорен к лишению свободы.

Источник: 13.мвд.рф