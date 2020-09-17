В Мордовии разыскивается пропавший без вести житель Торбеевского района

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Торбеевского района.

Максаков Виктор Николаевич 1961 года рождения, являющийся жителем села Сургодь Торбеевского района, в последний раз был замечен возле своего дома днём 12 сентября. С тех пор какая-либо информация о местонахождении мужчины отсутствует.

Известно, что на горле гражданина имеется шрам, появившийся после операции. Мужчина был одет в клетчатую рубашку с коротким рукавом светло-зеленого цвета, джинсы синего цвета, носки серого цвета, резиновые шлепки черного цвета.

Всем, кто владеет сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(83456)2-10-02, 89279782720 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф