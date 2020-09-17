Представитель УФСИН РФ по Мордовии принял участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних

Начальник Пролетарского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии Дмитрий Васин в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пролетарского района Саранска принял участие в выездном внеплановом заседании на базе автомеханического техникума.

В ходе заседания было указано, что с 1 сентября текущего года в Саранский автомеханический техникум были зачислены на первый курс 25 подростков-сирот, оставшихся без опеки родителей. Все подростки проживают в общежитии при образовательном учреждении. Поведение большинства из указанных лиц требует корректировки.

С каждым несовершеннолетним была проведена профилактическая беседа воспитательного характера, в ходе которой выяснены потребности, увлечения, разъяснена ответственность за нарушения установленных правил обучения и проживания в общежитии, ответственность за административные правонарушения и уголовные преступления.

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Источник: 13.fsin.su