В одной из колоний Мордовии прошло спортивное мероприятие «Догони лето»

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии прошло спортивное мероприятие под названием «Догони лето».

Две команды, состоящие из двенадцати участников, состязались в эстафетах на ловкость, скорость и смекалку.

Женщины с удовольствием и азартом преодолевали все предложенные испытания.

Победу одержала команда «Дружба».

Рассматриваемое мероприятие проводилось с целью привлечения осужденных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также пропаганды здорового образа жизни.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su