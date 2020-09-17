В одной из колоний Мордовии прошло спортивное мероприятие «Догони лето»

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии прошло спортивное мероприятие под названием «Догони лето».
Две команды, состоящие из двенадцати участников, состязались в эстафетах на ловкость, скорость и смекалку.
Женщины с удовольствием и азартом преодолевали все предложенные испытания.
Победу одержала команда «Дружба».
Рассматриваемое мероприятие проводилось с целью привлечения осужденных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также пропаганды здорового образа жизни.
По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su