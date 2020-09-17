В Мордовии представители общественности посетили следственный изолятор

Следственный изолятор №2 УФСИН РФ по Мордовии посетили председатель ОНК республики Валерий Крутов, член ОНК Руслан Мухаев, а также представитель РПЦ архимандрит Савватий (в миру С. А. Хрущ).

Посетители приняли участие в заседании административной комиссии указанного учреждения, в рамках которой была проведена аттестация трех осужденных. По результатам рассмотрения было принято решение поддержать ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и замене его оставшейся части более мягким видом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su