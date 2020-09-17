В Мордовии осужденные будут шить одежду для сотрудников МЧС

Исправительная колония №13 УФСИН РФ по Мордовии и МЧС заключили договор об изготовлении форменной одежды для сотрудников ведомства.

Весомыми аргументами при заключении договора стали возможность внеконкурсного размещения заказа в учреждениях УИС как у единственного поставщика и себестоимость выпускаемой продукции.

Как отметили представители МЧС, пенитенциарное ведомство предложило более доступную цену по сравнению с другими швейными предприятиями региона. Кроме того, важную роль сыграло и качество производимой продукции.

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Источник: 13.fsin.su