Сотрудники учебного центра УФСИН РФ по Мордовии поздравили ветерана

Коллектив межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии поздравил с юбилеем майора внутренней службы в отставке Геннадия Шумала.

Ветеран большую часть своей жизни посвятил службе в уголовно-исполнительной системе, ушел с должности преподавателя цикла кинологической службы учебного центра.

Геннадий Шумал стоял у истоков создания нового, тогда только ещё зарождающегося цикла кинологической службы.

Сотрудники учебного центра поздравили юбиляра со знаменательной датой, отметив, что двери учебного центра всегда открыты ветеранам.

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Источник: 13.fsin.su