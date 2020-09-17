В Мордовии осужденный защитил дипломную работу

Осужденный, отбывающий наказание в лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии, защитил дипломную работу под названием «Налоговое планирование на предприятии» в Нижегородском гуманитарном техническом колледже.

Михаил Груздев с отличием сдал итоговые экзамены и в ближайшее время получит документы, подтверждающие завершение среднего специального образования.

Стоит отметить, что дистанционное обучение помогает осужденным выбрать рабочую профессию и способствует организации их полезной занятости в свободное от работы время.

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Источник: 13.fsin.su