В одной из колоний Мордовии прошла церемония бракосочетания

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии прошла церемония бракосочетания.

Создание семьи является одним из самых важных событий в жизни человека, поэтому руководство колонии всегда идет навстречу тем, кто решил узаконить свои отношения.

Администрация исправительного учреждения организовала приглашение сотрудника ЗАГСа для проведения торжества.

Стоит отметить, что сотрудники учреждения уделяют особое внимание укреплению социально-полезных связей осужденных.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su