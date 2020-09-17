В парке Ленинского района Саранска завершились работы по благоустройству

В парке Ленинского района Саранска подрядная организация АО «Транс-Север» завершила благоустройство.

В обновленной зоне отдыха были установлены игровые комплексы с искусственным покрытием для разных возрастов, детская полоса препятствий, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол, площадки для воркаута и занятий скейтбордингом.

Подходы к площадкам имеют разное покрытие: к одним можно пройти по асфальтированным тротуарам, к другим – по песчано-гравийным.

Также были установлены парковые качели, беседки для отдыха, организованы зоны для барбекю.

Кроме того, в парке появились цветочницы, лавочки и урны разных видов, установлены светильники, видеонаблюдение, обновлено асфальтобетонное покрытие тротуаров, оборудованы новые парковочные места со стороны улиц Пионерской и Докучаева.

Рядом с зоной отдыха размещены два модульных помещения для административно-хозяйственного блока и проката инвентаря.

Со стороны улицы Пионерской располагаются туалеты, в том числе для маломобильных групп населения.

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Источник: adm-saransk.ru