В Мордовии обсудили вопросы модернизации теплосетевого хозяйства

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочее совещание с участием генерального директора ПАО «Т Плюс» Андрея Вагнера.

В ходе указанного совещания обсуждались актуальные вопросы сотрудничества и планы по модернизации теплосетевого хозяйства Саранска.

Говоря о готовности к зимнему периоду, и. о. директора республиканского филиала «Т Плюс» Сергей Мишанин сообщил о том, что на объектах компании в Саранске выполнен капитальный и текущий ремонт основного оборудования на сумму 340 млн рублей. Кроме того, для повышения надежности теплоснабжения были проведены ремонт и реконструкция 29 километров теплосетей на сумму 380 млн рублей.

По программе модернизации было переложено около 11 километров трубопроводов горячего водоснабжения на улицах Лихачева, Косарева, Т. Бибиной, Пуркаева, Гожувской, Веселовского, бульваре Ст. Эрьзи и пр. 60 лет Октября.

В течение лета была проведена реконструкция тепломагистралей под автомобильными дорогами по улицам Васенко, Коммунистической, Войнова, Семашко, Б. Хмельницкого, Ботевградской, пр. 70 лет Октября.

Владимир Волков обратил внимание на необходимость своевременности проводимых работ и ликвидации разрытий.

Также на совещании были обсуждены перспективы развития теплоснабжения в республике. Было отмечено, что теплосетевая инфраструктура региона нуждается в модернизации. Одним из способов решения проблемных вопросов и привлечения инвестиций в отрасль является переход Саранска на ценовую зону теплоснабжения и дальнейшее заключение концессионного соглашения.

При переходе на новую модель рынка тепла по методу альтернативной котельной предполагается выполнение нескольких ключевых мероприятий, имеющих социальный эффект. В частности, большой объем вложений (свыше 150 млн рублей) будет направлен на ремонты муниципальных сетей города. Также компания намерена провести масштабную модернизацию сетей горячего водоснабжения с восстановлением циркуляционных линий, эта программа оценивается в 658 млн рублей. Данные меры помогут сократить повреждаемость на теплосетях и улучшить качество поставки горячей воды.

Владимир Волков предложил создать рабочую группу по реализации упомянутого проекта.

Андрей Вагнер отметил высокую социальную значимость вопроса и готовность к привлечению средств для улучшения качества ресурсоснабжения.

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Источник: e-mordovia.ru