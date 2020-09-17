В Саранске прошло общегородское родительское собрание

В администрации Саранска прошло общегородское родительское собрание, главной темой которого стало обсуждение вопросов вакцинации.

По причине сложной эпидемиологической обстановки собрание проходило в онлайн-формате.

От представителей родительской общественности поступали вопросы по повестке собрания, на которые были даны ответы специалистами.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев, говоря о том, что многие родители сейчас очень настороженно относятся к прививкам, призвал слушать врачей и доверять их мнению.

Эпидемиолог поддержал Петра Тултаева и отметил, что только массовой вакцинацией можно остановить распространение инфекционных заболеваний.

Присутствующие на родительском собрании главные врачи детских поликлиник сообщили, что в период вакцинации в детских лечебных учреждениях готовы дать необходимые консультации. Медики единогласно придерживаются мнения и призывают родителей не отказываться от прививок от гриппа.

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Источник: adm-saransk.ru