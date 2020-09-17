Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием.

Руководитель региона и архиерей обсудили план мероприятий следующего года, которые предусматривают взаимодействие митрополии и органов власти. Речь идет о двадцатилетнем юбилее канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова, десятилетие образования Мордовской митрополии, а также Краснослободской и Ардатовской епархий.

Также на встрече обсуждалась эпидемиологическая ситуация в регионе и вопросы профилактики распространения коронавирусной инфекции среди священников и прихожан.

Отдельной темой повестки стало дальнейшее развитие духовной семинарии в Саранске.

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Источник: e-mordovia.ru