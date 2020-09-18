Житель Мордовии пытался перебросить на территорию колонии запрещенные предметы

В исправительной колонии №10 УФСИН РФ была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудниками указанного исправительного учреждения на прилегающей к колонии территории при попытке переброса был задержан житель Мордовии. В трех свертках, изъятых у задержанного, были обнаружены 6 мобильных телефонов, 50 сим-карт, 3 пары наушников и зарядное устройство.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su