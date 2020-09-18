В Чамзинском районе в ДТП с участием комбайна и микроавтобуса пострадала женщина

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием комбайна и микроавтобуса, в результате которого пострадала женщина.

Происшествие произошло утром 17 сентября на 35-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 30-летний гражданин, управлявший комбайном, совершая левый поворот, врезался в микроавтобус марки «Форд». После этого комбайн съехал с проезжей части в кювет.

Пострадала 47-летняя пассажирка микроавтобуса. Женщина доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф