В Саранске в результате ДТП пострадали три человека

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека.

Происшествие произошло днём 17 сентября на улице Старопосадской. По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено», двигаясь со стороны улицы Ботевградской в направлении улицы Республиканской, допустил столкновение с автомобилем марки «Тойота». Второе транспортное средство двигалось по улице Саранской.

Медицинская помощь понадобилась 29-летнему водителю «Тойоты», а также двум пассажирам «Рено», среди которых парни 18- и 19-летнего возраста.

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Источник: гибдд.рф