В Саранске в ДТП пострадал 42-летний автомобилист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 42-летний автомобилист.

Днём 17 сентября 42-лтний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Ауди», во время движения по улице Т. Бибиной потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

Водитель иномарки доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана медицинская помощь.

Автомобилист отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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Источник: гибдд.рф