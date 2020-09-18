В Саранске в ДТП пострадал 42-летний автомобилист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 42-летний автомобилист.
Днём 17 сентября 42-лтний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Ауди», во время движения по улице Т. Бибиной потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.
Водитель иномарки доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана медицинская помощь.
Автомобилист отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Также читайте о том, что накануне в Саранске в результате ДТП пострадали три человека.
Источник: гибдд.рф