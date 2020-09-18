В Саранске в результате ДТП пострадал 29-летний мотоциклист

В Саранске в результате столкновения автомобиля и мотоцикла пострадал 29-летний гражданин.

Происшествие произошло вечером 17 сентября недалеко от дома №104, расположенного по адресу – улица Косарева. По предварительной информации, 35-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд», совершая левый поворот, врезался в мотоцикл марки «Хонда», двигавшийся во встречном направлении.

Пострадал 29-летний водитель мотоцикла. Гражданин был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф