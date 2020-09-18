В Инсаре был задержан пьяный автомобилист

В Инсаре сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Днём 17 сентября возле дома №62, расположенного по адресу – улица Ленина, инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21124. За рулем транспортного средства находился 43-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДЛ УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф