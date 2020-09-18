В Мордовии осужденная провела мастер-класс по изготовлению кукол

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии стартовала акция под названием «Полет фантазий», в рамках которой каждый желающий может поделиться опытом и знаниями своего любимого хобби.

Положила начало мероприятию осужденная Валентина Карташева, уже знакомая многим своими куклами. Она представила на суд зрителей серию сказочных эльфов и гномов.

На мастер-классе, прошедшем в комнате воспитательной работы отряда, Валентина Карташева подробно рассказала о своем увлечении и наглядно показала всем желающим, как и с помощью каких подручных средств она творит волшебство.

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Источник: 13.fsin.su