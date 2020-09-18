В Ленинском районе Саранска была проведена санитарная обработка придомовых территорий

В Ленинском районе Саранска 18 сентября была проведена санитарная обработка придомовых территорий, входных групп домов, игровых элементов детских площадок и лавочек.

Работы проводились во дворах многоквартирных домов №№15, корпуса 1, 2 и 3 по улице Энгельса, а также №24 по улице Р. Люксембург.

Дезинфекционная группа состояла из сотрудников муниципального предприятия «Спецтранспортник ЖКХ» и управляющей компании «Домоуправление №19».

Для проведения дезинфекции общественных территорий используется гипохлорит кальция.

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Источник: adm-saransk.ru