В Ичалковском районе сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия для школьников

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ичалковского района посетили образовательные учреждения, побеседовав с детьми на противопожарную тематику.
В ходе уроков учащимся были прочитаны лекции, доведены правила пожарной безопасности при нахождении в школе и в быту, а также действия в случае возникновения и обнаружения пожара и других ЧС.
Помимо этого, сотрудники МЧС рассказывали ребятам порядок и правила пользования первичными средствами пожаротушения.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru