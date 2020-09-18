В Саранске прошли соревнования по пожарному биатлону

В Саранске были проведены соревнования по пожарному биатлону.

Пожарный биатлон представляет собой вид соревнований, сочетающий в себе элементы скоростного маневрирования на пожарной технике и при развертывании сил и средств.

Участие в рассматриваемых соревнованиях приняли сотрудники пожарно-спасательных частей Саранска и Рузаевки. За звание победителя боролись восемь команд, в составе каждой из которых было шесть человек.

На первом этапе сотрудники МЧС надевали боевую одежду, а затем многотонная автоцистерна выполняла ряд маневров. После поражения мишеней водой из расположенного на крыше ствола автомобиль устанавливали на водоисточник. Водитель обеспечивал работу насоса, а другие члены команды преодолевали препятствия пешком. Затем они подавали воду по мишеням из ручных стволов. На завершающем этапе сотрудники МЧС спасали условного пострадавшего с четвертого этажа здания.

Победителями соревнований стали представители пожарно-спасательной части №31, второе место заняла команда пожарно-спасательной части №3, третье – команда специализированной пожарно-спасательной части.

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Источник: 13.mchs.gov.ru