В Саранске горела квартира

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

В ночь на 18 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пушкина. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №8.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя повредило внутреннюю отделку квартиры на общей площади, составляющей 7 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru