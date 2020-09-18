В Саранске горела квартира

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.
В ночь на 18 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пушкина. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №8.
По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.
Пламя повредило внутреннюю отделку квартиры на общей площади, составляющей 7 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске загорелся мусорный контейнер.
Источник: 13.mchs.gov.ru