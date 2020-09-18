Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в краже

В Саранске суд вынесет приговор в отношении безработного местного жителя, который обвиняется в краже продукции из кафе.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что ранним утром 4 июня нынешнего года 51-летний безработный житель Саранска через приоткрытое окно проник в кафе, расположенное в посёлке Ялга, и похитил оттуда сигареты, спиртные напитки и продукты питания. Общая сумма ущерба превысила 8 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф